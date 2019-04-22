На Шри-Ланке произошел новый взрыв
14:00 22.04.2019 Источник: Газета.Ru
Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
По словам очевидца, отряд специалистов пытался обезвредить бомбу, однако она взорвалась. «Фургон взорвался, когда подразделение по обезвреживанию бомб... попыталось обезвредить бомбу», — добавил свидетель. Газета.Ru
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