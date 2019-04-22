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НОВОСТИ

Тысячи туристов спешно покидают Шри-Ланку после серии терактов - агентство

15:32 22.04.2019

Иностранные туристы в массовом порядке покидают Шри-Ланку, где произошла серия терактов. Об этом в понедельник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителей туристической отрасли государства.

По словам главы Бюро развития туризма Шри-Ланки Кишу Гомеса, "точное количество покидающих остров иностранцев не известно, но счет, вероятно, идет на тысячи". В связи с этим члены кабинета министров островного государства провели встречу с представителями гостиничного бизнеса, на которой рассматривались меры по усилению безопасности в туристических районах страны. В свою очередь, председатель Центрального банка Шри-Ланки Индраджит Кумарасвами отметил, что "сфере туризма будет нанесен серьезный урон, хотя его последствия еще только предстоит оценить".

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