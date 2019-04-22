Первая в мире успешная пересадка легких и печени ребенку выполнена в РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая в мире успешная одновременная пересадка легких и печени 9-летнему ребенку с муковисцидозом выполнена в Научном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) им. академика В. И. Шумакова в Москве. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник глава НМИЦ, главный внештатный специалист по трансплантологии Минздрава России Сергей Готье.

"Мне предоставлена возможность, очень приятная, продемонстрировать уникальное наблюдение клиническое, которое первое не только для РФ, но и первое в мире - первая успешная комбинированная трансплантация фактически трех органов: потому что легких два у нас. Эта операция была выполнена ребенку", - сказал Готье.



По данным пресс-службы НМИЦ, у девятилетнего мальчика Михаила из сахалинского села Таранай было диагностировано наследственное заболевание - муковисцидоз, которое поражает несколько систем органов сразу, в первую очередь легкие. Кроме того, у ребенка диагностировали цирроз печени, в результате чего ребенку потребовалась пересадка двух органов.



Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на конференции отметила, что НМИЦ им. В. И. Шумакова является ведущим научным и методическим центром в области трансплантологии, донорства органов и тканей.

