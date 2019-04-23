Судьи окружного суда Киева обвинили Порошенко в давлении
12:05 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судьи Окружного административного суда Киева, которые принимали решение о денационализации Приватбанка, обратились в Генпрокуратуру и Госбюро расследований с иском против действующего президента Петра Порошенко, главы Нацбанка и министра юстиции, обвинив их во вмешательстве и давлении. Об этом во вторник сообщается на сайте суда.
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