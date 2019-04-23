Судьи окружного суда Киева обвинили Порошенко в давлении

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судьи Окружного административного суда Киева, которые принимали решение о денационализации Приватбанка, обратились в Генпрокуратуру и Госбюро расследований с иском против действующего президента, главы Нацбанка и министра юстиции, обвинив их во вмешательстве и давлении. Об этом во вторник сообщается на сайте суда.