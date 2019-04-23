0
0
130
НОВОСТИ

Судьи окружного суда Киева обвинили Порошенко в давлении

12:05 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Судьи Окружного административного суда Киева, которые принимали решение о денационализации Приватбанка, обратились в Генпрокуратуру и Госбюро расследований с иском против действующего президента Петра Порошенко, главы Нацбанка и министра юстиции, обвинив их во вмешательстве и давлении. Об этом во вторник сообщается на сайте суда.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 23.04.2019
МВД РФ пообещало жестко контролировать техосмотр автобусов, перевозящих пассажиров
0
22
13:05 23.04.2019
Белоруссия планирует в этом году организовать альтернативный РФ импорт нефти
0
62
13:00 23.04.2019
Патриарх Кирилл поздравил Владимира Зеленского с избранием президентом Украины
0
94
12:32 23.04.2019
ГИБДД против введения раздельного обучения водителей-профессионалов и водителей-любителей
0
109
12:20 23.04.2019
От переутомления во время подсчета голосов после всеобщих выборов скончались 54 человека - Индонезия
0
132
12:00 23.04.2019
В правительстве рассматривается законопроект, предусматривающий обязательную защиту диссертации в аспирантуре
0
160
11:32 23.04.2019
Консерваторы заставят Мэй назвать дату своей отставки - Daily Telegraph
0
166
11:20 23.04.2019
Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток
0
191
11:05 23.04.2019
Цена нефти Brent достигла максимумов года на новостях о санкциях США против Ирана
0
232
11:00 23.04.2019
В Москве развернут георгиевскую ленту площадью более 2 тыс. кв. м
0
200

Возврат к списку