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Кандидат на пост главы Еврокомиссии намерен добиваться закрытия "Северного потока-2"

17:00 23.04.2019 Источник: Интерфакс

Кандидат на должность председателя Европейской комиссии Манфред Вебер заявил, что будет добиваться закрытия проекта "Северный поток-2", если займет этот пост, сообщает во вторник газета "Дзенник Польска".

"Если я стану главой Еврокомиссии, я использую все возможные правила, чтобы заблокировать реализацию проекта "Северный поток 2", - сказал Вебер в интервью изданию.

Манфред Вебер является лидером Европейской народной партии в Европарламенте с 2014 года.

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