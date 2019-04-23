Кандидат на пост главы Еврокомиссии намерен добиваться закрытия "Северного потока-2"
17:00 23.04.2019 Источник: Интерфакс
Кандидат на должность председателя Европейской комиссии Манфред Вебер заявил, что будет добиваться закрытия проекта "Северный поток-2", если займет этот пост, сообщает во вторник газета "Дзенник Польска".
"Если я стану главой Еврокомиссии, я использую все возможные правила, чтобы заблокировать реализацию проекта "Северный поток 2", - сказал Вебер в интервью изданию.
Манфред Вебер является лидером Европейской народной партии в Европарламенте с 2014 года.
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