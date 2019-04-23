У Версаля вспыхнул пожар
21:00 23.04.2019 Источник: РОСБАЛТ
В пригороде Парижа вспыхнул пожар у дворцово-паркового ансамбля Версаль. По некоторым данным, горят постройки в двух километрах от него, но на территории ансамбля, передает "Росбалт".
О причинах возгорания пока не сообщается. Пострадавших нет.
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