У Версаля вспыхнул пожар

21:00 Источник: РОСБАЛТ

В пригороде Парижа вспыхнул пожар у дворцово-паркового ансамбля Версаль. По некоторым данным, горят постройки в двух километрах от него, но на территории ансамбля, передает "Росбалт".

О причинах возгорания пока не сообщается. Пострадавших нет.