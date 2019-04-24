Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока
11:20 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока, передает корр. ТАСС с места события.
Поезд прибыл на вокзал 17:50 (10:50 мск). На привокзальной площади его встречает военный оркестр почетного караула.
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