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Бронепоезд Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока

11:20 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока, передает корр. ТАСС с места события.

Поезд прибыл на вокзал 17:50 (10:50 мск). На привокзальной площади его встречает военный оркестр почетного караула.

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