Спорткомплекс и детский сад появятся в Бутырском районе по просьбам жителей
13:25 25.04.2019
В результате общественного обсуждения плана застройки квартала реновации в Бутырском районе, решено было изменить проект, чтобы учесть мнение местных жителей. Как сообщает "АиФ", по словам председателя Москомархитектуры Юлиана Княжевской, теперь в модернизированном районе предусматривается строительство нового детского сада, корпуса для школы и физкультурно-оздоровительного комплекса.
«Мы внимательно изучили все пожелания жителей района и внесли в проект большое количество объектов социальной инфраструктуры, в первую очередь детских. Проект предполагает строительство нового корпуса школы на 275 мест и детского сада для 180 дошкольников, а также создание современного спортивного комплекса с бассейном и подземной автостоянкой», — заявила глава Москомархитектуры.
На реновируемой территории построят восемь домов разной этажности по современным проектам. Первые этажи у них будут нежилыми. Там можно будет открыть различные магазины, кафе, салоны бытовых услуг, парикмахерские, спортклубы, кружки и секции.
Нужно отметить, что пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы сообщает, что Бескудниковский, Академический районы, а так же район Проспект Вернадского стали лидерами среди территорий, где москвичи в рамках переселения по программе реновации планируют расширить жилплощадь при помощи доплаты. Напомним, участники программы, желающие получить квартиру большей площади, могут докупить дополнительные квадратные метры, получив скидку в 10%.
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