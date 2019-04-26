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На Шри-Ланке прогремели три взрыва

18:25 26.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три взрыва прогремели в пятницу на Шри-Ланке. Об этом сообщил новостной портал "Ньюсферст".

Инцидент произошел на востоке страны в городе Калмунай, где силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию.

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