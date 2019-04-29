Две гигантские панды едут из Китая в Москву в "командировку" на 15 лет

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пара гигантских панд отправляется в понедельник из города Чэнду, расположенного на юго-западе Китая, на новое место жительство - в Московский зоопарк. Об этом сообщило агентство Синьхуа, которое приводит заявление представителя исследовательской базы по разведению панд в провинции Сычуань.

По двустороннему соглашению, заключенному в начале года между Московским зоопарком и Центром по разведению панд в Чэнду, в российскую столицу будут переправлены для временного проживания и исследований два бамбуковых медведя. Трехлетняя панда мужского пола по имени Ру-Йи и его двухлетняя подруга, которую зовут Динг-Динг, согласно договору, проведут в Московском зоопарке 15 лет.