Выборы в органы местного самоуправления начались в Англии и Северной Ирландии
10:45 02.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выборы в органы местного самоуправления начались в четверг в Англии и Северной Ирландии. В 07:00 по местному времени (09:00 мск) в различных регионах этих частей Соединенного Королевства открылись избирательные участки, которые будут работать до 22:00 (00:00 мск).
По итогам голосования в общей сложности будут выбраны более 8,4 тыс. представителей 248 местных советов в Англии. Что касается выборов в Северной Ирландии, то там борьба будет идти за 462 кресла в 11 советах. Голосование не проводится в Шотландии, Уэльсе, Лондоне, Бирмингеме и английском графстве Корнуолл. Волеизъявление будет происходить в таких крупных английских городах, как Манчестер, Ливерпуль, Ньюкасл, Йорк и Сток-он-Трент.
Британские политические эксперты считают, что правящая Консервативная партия по итогам выборов потеряет более чем 800 кресел в местных советах по всей Англии, которые ей удалось заполучить в 2015 году, когда тори под руководством Дэвида Кэмерона находились на волне популярности. Таким образом, потерянные консерваторами мандаты, как ожидается, преимущественно будут распределены между лейбористами, либеральными демократами и членами Партии независимости Соединенного Королевства.
Первые результаты выборов ожидаются после полуночи, окончательные итоги будут подведены в пятницу.
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