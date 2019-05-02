Москвичи завоевали 55% дипломов победителей Всероссийской олимпиады

18:25

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников воспитанники московских школ завоевали 943 диплома - более 40% от всего количества наград. «Массовые успехи показывают эффективность системы развития таланта в Москве - победителей и призеров подготовили 227 школ города, воспитанники 92 школ стали победителями», - отмечает директор столичного Центра педагогического мастерства Иван Ященко. Москвичей с успехом уже поздравил столичный градоначальник. «В этом году наши школьники снова выступили блестяще и побили свой же прошлогодний рекорд. В 2018-м у сборной столицы было 906 дипломов призеров и победителей всероссийских олимпиад, в этом - 943.Так держать!», - написал Сергей Собянин в своем Twitter.Напомним, заключительный этап всероссийских интеллектуальных состязаний учащихся проходил с 17 марта по 27 апреля в более чем 10 городах РФ. Обладатели дипломов Всероссийской олимпиады школьников получают возможность поступить без экзаменационных испытаний в любое высшее учебное заведение РФ согласно профилю выигранной олимпиады.