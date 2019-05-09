0
0
90
НОВОСТИ

Россия собирается построить 12 модернизированных фрегатов

08:45 09.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М, каждый из которых будет нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

"Головной корабль в серии планируется сдать Военно- морскому флоту в 2027 году", - сообщил в четверг ТАСС источник в судостроительной отрасли.

По его словам, "к концу 2019 года должен быть разработан технический проект на корабль водоизмещением 7 тыс. тонн, способный нести до 48 ударных ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". "Всего намечено построить 12 таких фрегатов, 11 из которых будут сдаваться заказчику в рамках уже новой госпрограммы вооружения", - сказал собеседник агентства.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:25 09.05.2019
Обнаружено тело четвертого туриста, погибшего под лавиной на Алтае
0
19
08:55 09.05.2019
В Москве 9 мая пройдет дождь, возможны грозы
0
80
08:50 09.05.2019
Порошенко назвал "ряжеными" участников "Бессмертного полка"
0
92
08:39 09.05.2019
Трамп продлил санкции против Сирии
0
92
21:00 08.05.2019
Власти Подмосковья настроены оперативно реализовывать нацпроекты — Андрей Воробьёв
0
702
20:45 08.05.2019
Из-за крупного лесного пожара Иркутск затянуло дымом - МЧС
0
668
20:30 08.05.2019
В аэропорту Мьянме при посадке потерпел крушение самолет из Бангладеш
0
691
20:15 08.05.2019
Трамп предложил Ирану двустороннюю встречу
0
610
19:30 08.05.2019
Конгрессу отказали в доступе к полной версии доклада Мюллера - Белый дом
0
718
18:30 08.05.2019
Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам по делу о драке
0
619

Возврат к списку