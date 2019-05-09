Россия собирается построить 12 модернизированных фрегатов
08:45 09.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М, каждый из которых будет нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон".
"Головной корабль в серии планируется сдать Военно- морскому флоту в 2027 году", - сообщил в четверг ТАСС источник в судостроительной отрасли.
По его словам, "к концу 2019 года должен быть разработан технический проект на корабль водоизмещением 7 тыс. тонн, способный нести до 48 ударных ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". "Всего намечено построить 12 таких фрегатов, 11 из которых будут сдаваться заказчику в рамках уже новой госпрограммы вооружения", - сказал собеседник агентства.
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