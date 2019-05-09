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Путин обсудил с Совбезом России ситуацию вокруг ядерной сделки по Ирану

15:15 09.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану в связи с решением Тегерана приостановить выполнение ряда его положений, ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы. Как сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "президент также поздравил участников совещания с Днем Победы".

"В субстантивной части совещания обсуждалась ситуация вокруг СВПД по Ирану", - отметил он. "Затрагивалась тема эскалации напряженности на Ближнем Востоке", - добавил Песков.

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