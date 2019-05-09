Совбез ООН соберется завтра на заседание по Сирии
18:20 09.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Безопасности ООН соберется в пятницу, 10 мая, на внеочередное заседание по ситуации в Сирии. Об этом ТАСС сообщил источник в организации.
"Заседание пройдет в пятницу утром, - сказал собеседник агентства. - СБ заслушает доклад о ситуации от представителя управления ООН по гуманитарным вопросам".
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