Совбез ООН соберется завтра на заседание по Сирии

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности ООН соберется в пятницу, 10 мая, на внеочередное заседание по ситуации в Сирии. Об этом ТАСС сообщил источник в организации.

"Заседание пройдет в пятницу утром, - сказал собеседник агентства. - СБ заслушает доклад о ситуации от представителя управления ООН по гуманитарным вопросам".