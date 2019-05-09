Эстонский министр: В руках России находится 5,2% территории Эстонии
20:30 09.05.2019 Источник: РОСБАЛТ
Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что у страны остаются «нерешенные территориальные вопросы с Россией», передает "Росбалт".
«Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — приводит ERR заявление Хельме.
По словам эстонского министра, его страна готова ждать решения этого вопроса «мирным путем в рамках международного права».
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