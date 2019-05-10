Названа причина смерти Сергея Доренко

11:13 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Главный редактор «Говорит Москва» умер от разрыва аорты, говорится в сообщении на сайте радиостанции.

«Аневризма грудной части аорты разорванная», - так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы.

Вскрытие проводилось сегодня ночью в морге при Троекуровском кладбище.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая. Ему было 59 лет.



