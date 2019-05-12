Трамп: При победе демократа на выборах Китай продолжит грабить США на 500 млрд долл. в год

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Китая не должны медлить и ждать новых выборов президента США, Пекину следует заключить торговое соглашение с Вашингтоном как можно скорее. Соответствующее сообщение разместил в субботу в Twitter американский лидер Дональд Трамп.

Он предположил, что Китай чувствует себя проигравшим после последних переговоров по урегулированию двусторонних торговых споров. "Они [КНР] могут подождать до следующих выборов [в США], которые пройдут в 2020 году, чтобы им повезло и демократ (кандидат от Демократической партии - прим. ТАСС) одержал [на них] победу. При такой ситуации они продолжат грабить США на 500 млрд долларов в год", - написал Трамп.

"Единственная проблема состоит в том, что они знают, что я собираюсь выиграть (лучшие показатели экономики и уровня занятости в истории США и многое другое), и [торговая] сделка будет на гораздо худших для них [условиях], если будет заключена во время моего второго срока", - полагает президент. По его мнению, "было бы разумно с их стороны действовать уже сейчас". При этом он в очередной раз подчеркнул, что США получают выгоду от высоких пошлин на китайскую продукцию.