Трамп: При победе демократа на выборах Китай продолжит грабить США на 500 млрд долл. в год
09:00 12.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Китая не должны медлить и ждать новых выборов президента США, Пекину следует заключить торговое соглашение с Вашингтоном как можно скорее. Соответствующее сообщение разместил в субботу в Twitter американский лидер Дональд Трамп.
Он предположил, что Китай чувствует себя проигравшим после последних переговоров по урегулированию двусторонних торговых споров. "Они [КНР] могут подождать до следующих выборов [в США], которые пройдут в 2020 году, чтобы им повезло и демократ (кандидат от Демократической партии - прим. ТАСС) одержал [на них] победу. При такой ситуации они продолжат грабить США на 500 млрд долларов в год", - написал Трамп.
"Единственная проблема состоит в том, что они знают, что я собираюсь выиграть (лучшие показатели экономики и уровня занятости в истории США и многое другое), и [торговая] сделка будет на гораздо худших для них [условиях], если будет заключена во время моего второго срока", - полагает президент. По его мнению, "было бы разумно с их стороны действовать уже сейчас". При этом он в очередной раз подчеркнул, что США получают выгоду от высоких пошлин на китайскую продукцию.
НОВОСТИ
- 09:15 12.05.2019
- В Москве сегодня до 24 градусов тепла и без осадков
- 09:10 12.05.2019
- Помпео: США наращивают силы на Ближнем Востоке из-за Ирана
- 09:05 12.05.2019
- Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области, есть жертвы
- 20:45 11.05.2019
- В шествии по случаю пятой годовщины ДНР приняли участие около 40 тыс человек
- 20:15 11.05.2019
- Экс-глава Пентагона считает, что у США нет стратегии в отношении Китая
- 19:45 11.05.2019
- В Лондоне появятся двухэтажные автобусы, работающие на водороде
- 19:15 11.05.2019
- Еще 40 венесуэльцев были депортированы из Перу - СМИ
- 18:45 11.05.2019
- При крушении лодки у побережья Туниса утонуло около 60 нелегальных мигрантов
- 18:15 11.05.2019
- Свердловской областью заинтересовались китайские инвесторы
- 17:45 11.05.2019
- Через пару лет Белоруссия будет готова принять чемпионат Европы по футболу - Лукашенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать