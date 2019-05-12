Стали известны темы переговоров Помпео в России

11:11 Источник: Газета.Ru

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал темы переговоров, которые пройдут в России в середине мая, передает "Газета.ру" со ссылкой на CNBC.

По его словам, это ситуации в Венесуэле, Афганистане, а также Сирии. «Есть много областей, где, как я надеюсь, мы сможем найти общие интересы с Россией», — сказал Помпео.

Госсекретарь США предположил, что Москва и Вашингтон могут договориться и совместно работать в Сирии и Афганистане.



