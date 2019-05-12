Власти эмирата Эль-Фуджайра опровергли сообщения о взрывах в порту
13:05 12.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав ОАЭ, опровергли информацию о прогремевших в воскресенье в порту взрывах. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство ВАМ.
"Информационные сообщения о сильных взрывах, которые прогремели утром в порту, не соответствует действительности, - приводит агентство заявление пресс-службы правительства эмирата. - Движение в порту осуществляется в обычном режиме".
Власти призвали СМИ опираться на "точные и надежные официальные источники".
Ранее в воскресенье телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственные источники сообщил, что несколько взрывов прогремели в порту эмирата Эль-Фуджайра. По данным телестанции, огнем охвачены от 7 до 10 нефтеналивных судов, а над портом замечены американские и французские военные самолеты.
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