Трамп даст NASA деньги, чтобы "вернуться в космос по-крупному"
07:00 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Дональд Трамп принял решение выделить в бюджет Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) дополнительно 1,6 млрд долл. на освоение Луны и Марса. Об этом он объявил в понедельник на своей странице в сети Twitter.
"При моей администрации мы восстанавливаем превосходство NASA и мы возвращаемся на Луну, а потом [отправимся] на Марс. Я вношу поправки в бюджет, чтобы включить дополнительно 1,6 млрд долларов для того, чтобы мы могли вернуться в космос по-крупному!" - заявил он.
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