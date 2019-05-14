Налог на списанный долг может быть отменен
10:05 14.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Гражданам, которым списали безнадежный долг, не придется платить 13% от его суммы. Законопроект об отмене налога на доходы физлиц на списанные долги подготовил Минфин по поручению президента. Он опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов. Эхо Москвы
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