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НОВОСТИ

Налог на списанный долг может быть отменен

10:05 14.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Гражданам, которым списали безнадежный долг, не придется платить 13% от его суммы. Законопроект об отмене налога на доходы физлиц на списанные долги подготовил Минфин по поручению президента. Он опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.  Эхо Москвы

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