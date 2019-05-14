Крашенинников внес в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022. Об этом во вторник сообщила пресс-служба депутата.

"Сегодня в Государственную думу внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, которым предлагается восстановить дачную амнистию до 1 марта 2022 года и расширить ее действие. Автором законопроекта выступил Павел Крашенинников", - говорится в сообщении.

