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Крашенинников внес в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года

12:00 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022. Об этом во вторник сообщила пресс-служба депутата.

"Сегодня в Государственную думу внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, которым предлагается восстановить дачную амнистию до 1 марта 2022 года и расширить ее действие. Автором законопроекта выступил Павел Крашенинников", - говорится в сообщении.

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