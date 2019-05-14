Крашенинников внес в Госдуму законопроект о продлении дачной амнистии до 2022 года
12:00 14.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022. Об этом во вторник сообщила пресс-служба депутата.
"Сегодня в Государственную думу внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, которым предлагается восстановить дачную амнистию до 1 марта 2022 года и расширить ее действие. Автором законопроекта выступил Павел Крашенинников", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:20 14.05.2019
- Житель Курска потребовал взыскать с Минфина компенсацию за украденный клад
- 13:05 14.05.2019
- В Кремле следят за стихийными акциями протеста в Екатеринбурге - Песков
- 13:00 14.05.2019
- Песков назвал темы переговоров Путина и Помпео в Сочи
- 12:32 14.05.2019
- Кондуктор в Чите "заминировал" свой троллейбус
- 12:20 14.05.2019
- Отопительный сезон 2018-2019 гг. прошел с меньшим количеством аварий - Мутко
- 12:05 14.05.2019
- Депутат предложил военкомам общаться с призывниками в игровой форме
- 11:32 14.05.2019
- Бомж парализовал движение поездов через Брюссель - СМИ
- 11:20 14.05.2019
- Тихоокеанский флот готов вывезти косаток из "китовой тюрьмы" - экологи
- 11:05 14.05.2019
- Использование пищевого спирта в корвалоле могут запретить
- 11:00 14.05.2019
- В кабмине поддержали проект о демонстрации нацистской символики в учебных целях и в произведениях искусства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать