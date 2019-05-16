Неизвестные сообщают о минировании православных храмов Екатеринбурга

16:12

Неизвестные массово "минируют" храмы Екатеринбурга. Как рассказал Znak.com источник в силовых структурах, сообщения о "минировании" поступили едва ли не обо всех православных религиозных сооружениях города. Речь, вероятно, идет о массовой рассылке писем.

Источник отметил, что решение о том, будут ли священников и служащих эвакуировать, должны будут принять в епархии, так как "всем очевидно, что это фейк".



В пресс-службе УФСБ по Свердловской области не стали комментировать эту информацию.



Сообщения о минировании храмов поступают на фоне массовых протестов жителей в защиту сквера у Театра драмы, где собираются построить храм святой Екатерины.

