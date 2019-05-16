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Лавров встретится с генсеком Совета Европы 16-17 мая

10:20 16.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД России Сергей Лавров 16-17 мая на полях министерского заседания Совета Европы в Хельсинки встретится с генеральным секретарем этой организации Турбьерном Ягландом и германским коллегой Хайко Маасом. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии российского дипведомства.

"На полях сессии планируются встречи Сергея Лаврова с генсекретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом, министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом", - отметили в МИД РФ.

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