Суд Кемерова отклонил ходатайство адвокатов о возвращении в прокуратуру дела "Зимней вишни"

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заводский районный суд города Кемерово в четверг отклонил ходатайство адвокатов обвиняемых по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" о возвращении этого дела в прокуратуру, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд считает, что отсутствуют правовые и фактические основания для возвращения дела прокурору", - сказал судья Николай Быданцев.

По мнению одного из адвокатов, обвинительное заключение должно быть возвращено в прокуратуру, поскольку не содержит перечня свидетелей и экспертов, которых защита заявляла для допроса в судебном заседании на этапе расследования дела. Защитник заявил, что из-за этого сторона обвинения "заведомо ставится в более привилегированное положение".