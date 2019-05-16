Суд Кемерова отклонил ходатайство адвокатов о возвращении в прокуратуру дела "Зимней вишни"
10:40 16.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заводский районный суд города Кемерово в четверг отклонил ходатайство адвокатов обвиняемых по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" о возвращении этого дела в прокуратуру, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Суд считает, что отсутствуют правовые и фактические основания для возвращения дела прокурору", - сказал судья Николай Быданцев.
По мнению одного из адвокатов, обвинительное заключение должно быть возвращено в прокуратуру, поскольку не содержит перечня свидетелей и экспертов, которых защита заявляла для допроса в судебном заседании на этапе расследования дела. Защитник заявил, что из-за этого сторона обвинения "заведомо ставится в более привилегированное положение".
НОВОСТИ
- 15:00 16.05.2019
- Глава МИД Турции: С-400 не будут интегрированы в систему НАТО
- 14:47 16.05.2019
- Московский кредитный банк предложил клиентам "Курс на лето"
- 14:45 16.05.2019
- Родственникам разрешили посещать пациентов в реанимации
- 14:30 16.05.2019
- Китай не будет принимать участие в переговорах с США и РФ о ядерном вооружении
- 14:15 16.05.2019
- В Минэнерго РФ заявили, что "Газпром" может сам достроить "Северный поток-2"
- 14:00 16.05.2019
- В Екатеринбурге задержаны уже 70 участников акции против строительства православного храма
- 13:45 16.05.2019
- Москвичей напугали заморозками в ночь на пятницу
- 13:30 16.05.2019
- Закрыто воздушное пространство над Бельгией
- 13:15 16.05.2019
- Гендиректор "Зимней вишни" частично признала вину
- 13:00 16.05.2019
- Предложения Киева по продолжению транзита газа из России противоречат Третьему энергопакету - Яновский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать