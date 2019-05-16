Полковника ФСБ Черкалина обвинили в получении взятки на сумму 850 тыс. долл.

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальнику одного из отделов ФСБ полковнику Кириллу Черкалину предъявлено обвинение в получении взятки на сумму 850 тыс. долл. за общее покровительство, огласил материалы дела судья Московского окружного военного суда, где в четверг рассматривается жалоба офицера на его арест.

"Черкалин получил взятку в размере 850 тысяч долларов США", - сказал судья Олег Москвитин. По его словам, данную взятку офицер получил от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в период с 2012 по 2015 год.