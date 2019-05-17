Пенсионный фонд оцифровал трудовые книжки россиян
09:32 17.05.2019 Источник: Известия
Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян. Но закона о введении цифровых трудовых книжек до сих пор нет. В Минтруде «Известиям» сообщили, что внести соответствующий документ в Госдуму планируют до конца весенней сессии, чтобы он начал работать со следующего года.
При этом эксперты уверены, что спешить с отказом от бумажных трудовых пока не стоит: не все предприятия малого бизнеса готовы к работе с цифровыми.
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