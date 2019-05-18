Вице-канцлер Австрии заявил, что в афере на видео замешана гражданка Латвии, а не России
18:30 18.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объявивший о своей отставке вице- канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц- Кристиан Штрахе заявил, что встречался на Ибице с гражданкой Латвии. Об этом заявил в субботу сам Хайнц- Кристиан Штрахе на фоне утверждений германских СМИ о его встрече с предполагаемой россиянкой перед парламентскими выборами в 2017 году.
"Особенно скверным был предлог под которым, очевидно, две подсадные утки обратились к Йоханну Гуденусу после смерти его отца, когда он был в подавленном настроении, и рассказали, что их интересует охотничье поместье его семьи. Предполагаемая латвийская гражданка ЕС рассказала со своей дочерью, что хочет переехать в Вену, осесть в Австрии и вложить инвестиции. Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной, - сказал Штрахе на пресс- конференции в Вене. - Затем эта частная беседа состоялась летом 2017 года на Ибице в присутствии ее немецкого знакомого, который пригласил нас на ужин".
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