Новак: Мониторинг ОПЕК+ может рассмотреть рекомендации по смягчению ограничений добычи нефти

17:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мониторинговый комитет ОПЕК+ может рассмотреть рекомендации по смягчению ограничений добычи нефти в рамках соглашения. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак в преддверии заседания.

"Мы в целом привержены тому, чтобы совместно координировать рынок. При этом мы должны оперативно реагировать на ту ситуацию, которую видим во втором полугодии. В том числе, при наличии роста спроса готовы рассматривать и смягчение тех параметров, частичного восстановления добычи. Это те вопросы, которые мы будем обсуждать сегодня", - сказал он.