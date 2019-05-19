Новак: Мониторинг ОПЕК+ может рассмотреть рекомендации по смягчению ограничений добычи нефти
17:11 19.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мониторинговый комитет ОПЕК+ может рассмотреть рекомендации по смягчению ограничений добычи нефти в рамках соглашения. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак в преддверии заседания.
"Мы в целом привержены тому, чтобы совместно координировать рынок. При этом мы должны оперативно реагировать на ту ситуацию, которую видим во втором полугодии. В том числе, при наличии роста спроса готовы рассматривать и смягчение тех параметров, частичного восстановления добычи. Это те вопросы, которые мы будем обсуждать сегодня", - сказал он.
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