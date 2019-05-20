МВД предлагает изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии опьянения

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России предлагает начать изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии опьянения. Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, соответствующее предложение направлено в правительство для закрепления на законодательном уровне.

"В правительство РФ направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения", - сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС.