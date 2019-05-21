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НОВОСТИ

Власти США выдали компании Huawei временное разрешение на работу

07:00 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство торговли США выдало китайской телекоммуникационной компании Huawei временную генеральную лицензию, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств, используемых в США. Соответствующее уведомление было размещено Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США в понедельник на сайте официальных документов американского правительства (Федерального реестра).

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