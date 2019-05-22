Данные ВЦИОМ исключают строительство собора в сквере в Екатеринбурге - губернатор

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга после данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) исключено. Об этом написал на своей официальной странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Я думаю, что опубликованные данные ВЦИОМ дают основания исключить сквер у Театра драмы из перечня возможных мест для размещения храма святой Екатерины. Обращусь к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой не включать эту площадку в перечень мест при проведении опроса. Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма", - написал он.