Около 50 человек пострадало в Тайланде при взрыве в порту Лаем Чабанг
13:30 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 50 человек пострадали в результате взрыва и пожара на грузовом судне в таиландском порту Лаем Чабанг. Как сообщила в субботу газета "Бангкок пост", большинство пострадавших - портовые рабочие.
По предварительным данным, взорвался один из морских контейнеров с химикатами. Пожар локализован.
Начато расследование.
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