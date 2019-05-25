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Около 50 человек пострадало в Тайланде при взрыве в порту Лаем Чабанг

13:30 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 50 человек пострадали в результате взрыва и пожара на грузовом судне в таиландском порту Лаем Чабанг. Как сообщила в субботу газета "Бангкок пост", большинство пострадавших - портовые рабочие.

По предварительным данным, взорвался один из морских контейнеров с химикатами. Пожар локализован.

Начато расследование.


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