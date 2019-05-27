Коломойский призвал США и Европу списать Украине внешний долг

09:05 Источник: Газета.Ru

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и Европа должны списать Украине внешний долг. Об этом сообщает Financial Times.

По его словам, США и ЕС обязаны списать долги Киева в качестве компенсации за «борьбу с Россией». Он также добавил, что Западу нет дела до Украины. Коломойский подчеркнул, что США и Европа пытаются «навредить» России с помощью Украины.

Ранее сообщалось, что Коломойский потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт. Газета.Ru

