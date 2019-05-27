Коломойский призвал США и Европу списать Украине внешний долг
09:05 27.05.2019 Источник: Газета.Ru
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что США и Европа должны списать Украине внешний долг. Об этом сообщает Financial Times.
По его словам, США и ЕС обязаны списать долги Киева в качестве компенсации за «борьбу с Россией». Он также добавил, что Западу нет дела до Украины. Коломойский подчеркнул, что США и Европа пытаются «навредить» России с помощью Украины.
Ранее сообщалось, что Коломойский потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:00 27.05.2019
- Минобороны намерено ужесточить правила призыва в армию
- 09:32 27.05.2019
- МВД Франции подсчитало результаты выборов в Европарламент, побеждает партия Ле Пен
- 09:20 27.05.2019
- Экс-мэра Риги Ушакова избрали в Европарламент
- 09:00 27.05.2019
- Гитанас Науседа избран новым президентом Литвы
- 08:45 27.05.2019
- МИД КНДР назвал помощника президента США Джона Болтона фанатиком войны
- 08:30 27.05.2019
- Бразилия: Сторонники правительства ответили манифестами на митинги оппозиции
- 08:15 27.05.2019
- Разработчики игр раскритиковали решение ВОЗ включить "игровое расстройство" в список болезней
- 07:45 27.05.2019
- Первым иностранным лидером встретившимся с новым императором Японии стал Трамп
- 07:30 27.05.2019
- Рядом с Курилами зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1
- 07:15 27.05.2019
- Выборы в Европарламент закончились, показав рост явки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать