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В России предлагают ввести "отцовский капитал"

09:00 29.05.2019 Источник: Известия

В России может появиться так называемый «отцовский капитал» — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. Получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке. Такое предложение содержит доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, с которым ознакомились «Известия». При этом «отцовский капитал» не будет исключать материнский — он станет дополнительной мерой финансовой поддержки, уточнил автор документа Сергей Рыбальченко.

Выплата многодетным папам будет сопоставима с маткапиталом, размер которого с 2017 года составляет 453 тыс. рублей. Реализацию проекта предполагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, после чего в него будут включены и другие регионы РФ.

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