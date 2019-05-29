Реновация повысит стоимость квартир во всех домах новых кварталов
19:46 29.05.2019
Выполнение программы реновации приведет к тому, что стоимость квартир участников проекта увеличится примерно на 30%. По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, это связано с тем, что недвижимость в новостройках стоит больше, чем в пятиэтажках первого периода индустриального домостроения. "Цена однокомнатной квартиры увеличивается в среднем на 2,2 млн руб., двухкомнатной - на 3,1 млн руб., трехкомнатной - на 3,9 млн руб.", - заявил чиновник. Кроме того, он полагает, что выгоду от расселения хрущевок получат не только те, кто получит новое жилье, но и москвичи в соседних домах, которые смогут пользоваться новыми школами, детскими садами и поликлиниками.
По данным Левкина, сейчас в рамках реновации ведется расселение 60 ветхих домов, жители которых переедут в 36 новостроек.
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