Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.



"В течение часа Совет Госдумы обсудит этот законопроект и определит сроки его рассмотрения", - продолжил глава палаты. Он обратил внимание, что в соответствии с законопроектом "президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора". Документ вступает в силу с момента официального опубликования, уточнил Володин.

