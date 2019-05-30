Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД
11:35 30.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
"В течение часа Совет Госдумы обсудит этот законопроект и определит сроки его рассмотрения", - продолжил глава палаты. Он обратил внимание, что в соответствии с законопроектом "президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора". Документ вступает в силу с момента официального опубликования, уточнил Володин.
НОВОСТИ
- 12:05 30.05.2019
- Погружение в сон на время дальнего космического полета обессилит космонавтов - ИМБП
- 12:00 30.05.2019
- Премьер Малайзии предложил создать единую азиатскую валюту
- 11:20 30.05.2019
- Граждане, возможно, будут получать личные пенсии с 55-60 лет
- 11:05 30.05.2019
- Путин наградил космонавта Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
- 11:00 30.05.2019
- Анкара разместит F-35 вне зоны покрытия С-400 - посол
- 10:36 30.05.2019
- Самолет A320 аварийно сел в Шереметьево
- 10:20 30.05.2019
- Нетаньяху не удалось сформировать коалицию, кнессет объявил о самороспуске
- 10:05 30.05.2019
- На Украине командир авиационной бригады погиб в результате крушения вертолета
- 10:00 30.05.2019
- В Китае заявили о "протекционистской дубине" США
- 09:32 30.05.2019
- Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать