Болтон предсказал рост влияния Британии в мире после выхода из ЕС

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты выступают за то, чтобы Великобритания покинула Евросоюз, как того потребовал ее народ. Об этом в опубликованном в пятницу интервью газете "Дейли телеграф" заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"США отдают предпочтение тому, чтобы Великобритания следовала курсу, которого потребовал народ, и покинула ЕС. Это урок для каждого в торжестве демократии. Перспектива влияния Великобритании как самостоятельного государства на мир выглядит куда более радужной", - сказал он, отметив, что Brexit будет полезным для НАТО.