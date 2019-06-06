Материнский капитал с 2020 года будет увеличен до 470 тыс. руб. - Топилин
15:12 06.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. руб., все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Индексация материнского капитала возобновится с 1 января 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020 года - прогноз роста потребительских цен составляет 4% - материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем. То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тыс.", - сказал он.
Размер материнского капитала в РФ составляет 453 тыс. рублей.
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