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НОВОСТИ

Дело Голунова передано в ГУ МВД по Москве

09:00 09.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, передано для расследования из УВД Западного административного округа Москвы в ГУ МВД по Москве. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов.

"Уголовное дело в отношении И. Голунова, возбужденное УВД по ЗАО, в целях объективного и всестороннего расследования передано для дальнейшего производства предварительного следствия в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве", - сказал он.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова.

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