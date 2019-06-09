Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

09:07 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, передает радиостанция "Говорит Москва". По сообщению пресс-службы Кремля, прием вопросом уже начался.

Ежегодная специальная программа выйдет в полдень по московскому времени в эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В этом году прямая линия с Путиным пройдет в 17-й раз.

Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан. Задать их можно, позвонив по телефону, отправив SMS или сообщение через сайт программы. Обращения также принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».