Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
09:07 09.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, передает радиостанция "Говорит Москва". По сообщению пресс-службы Кремля, прием вопросом уже начался.
Ежегодная специальная программа выйдет в полдень по московскому времени в эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
В этом году прямая линия с Путиным пройдет в 17-й раз.
Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан. Задать их можно, позвонив по телефону, отправив SMS или сообщение через сайт программы. Обращения также принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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