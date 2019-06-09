0
0
124
НОВОСТИ

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

09:07 09.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, передает радиостанция "Говорит Москва". По сообщению пресс-службы Кремля, прием вопросом уже начался.

Ежегодная специальная программа выйдет в полдень по московскому времени в эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и  «Радио России».

В этом году прямая линия с Путиным пройдет в 17-й раз.

Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан. Задать их можно, позвонив по телефону, отправив SMS или сообщение через сайт программы. Обращения также принимаются от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:02 09.06.2019
Чистая российская нефть пошла в Польшу по "Дружбе"
0
26
09:40 09.06.2019
В Москве сегодня плюс 33 градуса, днем - погодная гипоксия
0
89
09:13 09.06.2019
Назарбаев: К власти в Казахстане должны приходить новые поколения
0
113
09:00 09.06.2019
Дело Голунова передано в ГУ МВД по Москве
0
131
21:31 08.06.2019
Венедиктов: Врачи не обнаружили травм у Ивана Голунова
0
562
20:45 08.06.2019
Молдавия: Новый кабинет министров во главе с Майей Санду привели к присяге
0
568
20:30 08.06.2019
Саратовским властям поручено отреставрировать более 23 историко-культурных памятников
0
541
20:15 08.06.2019
У Ивана Голунова не обнаружено ни сотрясение мозга и ни переломов - главврач
0
726
19:45 08.06.2019
Строительство газопровода "Турецкий поток" для Республики Сербской обойдется в 300 млн евро
0
730
19:15 08.06.2019
Петицию в защиту журналиста Голунова подписали более 43,5 тыс. человек
0
568

Возврат к списку