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Стало известно, кто купит дом Скрипаля в Солсбери

18:29 09.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери будет приобретен советом графства Уилтшир, чтобы не допустить его переоборудования в отель класса "ночлег и завтрак" (B&B). Об этом сообщила в воскресенье газета Sun со ссылкой на заявление корпоративного директора этого совета по экономическому росту, инвестиционной и жилищной политике Алистера Каннингема.

"Мы взяли на себя обязательство обеспечить, чтобы он (дом) не использовали как B&B, торгуя его историей, и готовы его приобрести", - цитирует издание Каннингема, который добавил, что власти графства уже ведут переговоры на этот счет с представителями правительства Великобритании.

Сотрудник совета также подчеркнул, что соседи экс-сотрудника ГРУ выразили обеспокоенность дальнейшей судьбой дома Скрипаля. По утверждению Каннингема, если этот дом все-таки будет продан в частные руки, то "совет обеспечит, чтобы эта недвижимость использовалась именно как жилой объект".

О том, что дом Скрипаля на улице Кристи Миллер роуд в Солсбери собирается купить местный совет, пресса сообщала еще в самом начале весны, но тогда еще никто не упоминал о возможности превращения его в гостиницу. Пока тема отравления в Солсбери все еще остается на слуху, предприимчивые британцы пытаются воспользоваться этим обстоятельством к своей выгоде, однако местные жители противостоят этим устремлениям. Например, в конце мая семья сержанта полиции Ника Бейли, пострадавшего во время инцидента с отравлением, назвала поспешным решение телерадиовещательной корпорации BBC снять двухсерийную остросюжетную драму о событиях в Солсбери.

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