Стало известно, кто купит дом Скрипаля в Солсбери
18:29 09.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери будет приобретен советом графства Уилтшир, чтобы не допустить его переоборудования в отель класса "ночлег и завтрак" (B&B). Об этом сообщила в воскресенье газета Sun со ссылкой на заявление корпоративного директора этого совета по экономическому росту, инвестиционной и жилищной политике Алистера Каннингема.
"Мы взяли на себя обязательство обеспечить, чтобы он (дом) не использовали как B&B, торгуя его историей, и готовы его приобрести", - цитирует издание Каннингема, который добавил, что власти графства уже ведут переговоры на этот счет с представителями правительства Великобритании.
Сотрудник совета также подчеркнул, что соседи экс-сотрудника ГРУ выразили обеспокоенность дальнейшей судьбой дома Скрипаля. По утверждению Каннингема, если этот дом все-таки будет продан в частные руки, то "совет обеспечит, чтобы эта недвижимость использовалась именно как жилой объект".
О том, что дом Скрипаля на улице Кристи Миллер роуд в Солсбери собирается купить местный совет, пресса сообщала еще в самом начале весны, но тогда еще никто не упоминал о возможности превращения его в гостиницу. Пока тема отравления в Солсбери все еще остается на слуху, предприимчивые британцы пытаются воспользоваться этим обстоятельством к своей выгоде, однако местные жители противостоят этим устремлениям. Например, в конце мая семья сержанта полиции Ника Бейли, пострадавшего во время инцидента с отравлением, назвала поспешным решение телерадиовещательной корпорации BBC снять двухсерийную остросюжетную драму о событиях в Солсбери.
НОВОСТИ
- 19:20 09.06.2019
- ЕС признал новое правительство Молдавии
- 17:46 09.06.2019
- Захарова: На Западе "очень сильно испугались" того, что происходит между Россией и Китаем
- 17:07 09.06.2019
- Додон собирается выступить на госканале с обращением к народу
- 16:00 09.06.2019
- Выпуск о Голунове на телеканале "Россия-24" будет переделан
- 15:50 09.06.2019
- Совет IAAF решил не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики
- 15:15 09.06.2019
- Додон пригласил иностранных посредников, чтобы разрешить кризис в Молдавии
- 14:50 09.06.2019
- В ближайшие часы на Москву может обрушиться гроза
- 14:17 09.06.2019
- Орешкин: Спор России и США о пошлинах на сталь и алюминий вряд ли завершится до декабря
- 13:50 09.06.2019
- Польша возобновила закачку российской нефти
- 13:40 09.06.2019
- В Сочи столкнулись туристические автобусы, есть пострадавшие
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать