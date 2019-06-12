Академия наук обратилась в Роскосмос по поводу проекту "Венера-Д"

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет РАН по космосу направил в Роскосмос обращение о необходимости начать реализацию проекта "Венера-Д" и финансирование первых этапов опытно- конструкторских работ по нему. Об этом сообщил в среду ТАСС зампредседателя Совета, научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

ТАСС пока не удалось получить комментарии в Роскосмосе.