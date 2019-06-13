СМИ: Минобороны России готовит техзадание на атомный авианосец

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский авианосец, уже известно, что он будет атомным. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"ТТЗ по новому авианесущему комплексу сейчас формируется и пока не направлялось в Объединенную судостроительную корпорацию", - сказал собеседник агентства, не уточнив сроки завершения этих работ. Источник добавил, что точно известно, что корабль будет атомным, так как "министерство обороны и Главкомат ВМФ придерживаются в этом отношении единого мнения - новый авианосец должен быть с ядерной энергетической установкой".