По ряду направлений средства бюджета используются недопустимо медленно - Медведев

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Деньги федерального бюджета по ряду направлений используются недопустимо медленно, в том числе по нацпроектам. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.

"Хочу подчеркнуть, по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно, это касается, к сожалению, финансирования национальных проектов", - сказал премьер.

