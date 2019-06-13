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НОВОСТИ

По ряду направлений средства бюджета используются недопустимо медленно - Медведев

14:12 13.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Деньги федерального бюджета по ряду направлений используются недопустимо медленно, в том числе по нацпроектам. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.

"Хочу подчеркнуть, по целому ряду направлений бюджетные деньги используются недопустимо медленно, это касается, к сожалению, финансирования национальных проектов", - сказал премьер.

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