Саакашвили заявил, что Порошенко не может пить украинское вино
08:30 17.06.2019 Источник: Газета.Ru
Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как бывший президент Украины Петр Порошенко относится к украинскому вину, пишет "Газета.ру" со ссылкой на телеканал «112 Украина».
«Он мне сказал, что не верит, что в Украине может быть хорошее вино», — заявил Саакашвили и добавил, что Порошенко не может пить украинское вино.
По словам Саакашвили, он много раз просил бывшего украинского лидера снизить налоги для виноделов.
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