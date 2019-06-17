Международную филателистическую выставку в Китае посетило более 400 тыс. человек

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 400 тыс. иностранцев и местных жителей посетили 11-17 июня Международную филателистическую выставку "Китай-2019" в городе Ухане (Центральный Китай), участие в которой приняла Россия. Как сообщили организаторы завершившегося в понедельник крупномасштабного мероприятия, по количеству посетителей оно побило абсолютный исторический рекорд.

"На выставке было представлено множество марок самой различной тематики. В этих небольших экспонатах, отличающихся друг от друга размером и форматом, запечатлены самые различные сцены из нашей жизни, - заявил глава Всекитайской филателистической федерации Ян Лиминь. - Даже несмотря на то, что в последнее время культура филателии претерпевает немалые трудности, у нее блестящее будущее: международная выставка в Ухане прошла успешно, укрепив нашу всеобщую уверенность в этом, она также вдохнула новые силы во всех тех, кто собирает почтовые марки".

Он подчеркнул, что за минувшую неделю китайская и мировая общественность получила прекрасную возможность ознакомиться с раритетами разной эпохи со всей планеты. По словам главы федерации, следующая глобальная филателистическая выставка пройдет в 2020 году в Лондоне.



