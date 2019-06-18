Минтруда РФ назвал регионы с самыми маленькими пенсиями за 2018 год

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наименьший средний размер пенсии на 1 января 2019 года зафиксирован в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. Об этом сообщается в опубликованном во вторник на сайте Минтруда РФ докладе о результатах комплексного мониторинга социально- экономического положения пожилых людей за 2018 год.

Так, в Дагестане этот показатель составил 11 854,25 руб., в Кабардино-Балкарии - 11 922,16 руб., в Калмыкии - 12672,60 руб. Наибольший средний размер пенсии был установлен в Чукотском автономном округе (27044,25 руб.), Ненецком автономном округе (23992,77 руб.), Магаданской области (23239,31 руб.), Камчатском крае (23213,75 руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (22581,03 руб.) и Ханты- Мансийском автономном округе (22477,91 руб.).

"По данным Пенсионного фонда России, средний размер пенсии в целом по РФ по состоянию на 1 января 2019 года составил 14825,95 руб., при этом наибольший ее размер отмечается в Дальневосточном федеральном округе (16534,81 руб.), наименьший в Южном (ЮФО - 13564,48 руб.) и Северо- Кавказском (СКФО - 12865,41 руб.) федеральных округах", - отметили в министерстве.

В Минтруде подчеркнули, что повышение уровня пенсионного обеспечения, несмотря на проводимые государством мероприятия по увеличению пенсий, остается актуальным для всех категорий пенсионеров. "Государство в рамках законодательства Российской Федерации принимает соответствующие меры по улучшению материального положения пенсионеров", - добавили в пресс-службе.



