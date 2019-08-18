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НОВОСТИ

За выгул опасных собак без намордника предложили штрафовать

12:32 16.08.2019

В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.

С такой инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Текст обращения, направленного в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, есть в распоряжении RT

Как сказано в письме, несмотря на то, что принятый в конце прошлого года закон «О жестоком обращении с животными» содержит запрет на выгул опасных собак без поводка и намордника, наказание за нарушение этой нормы до сих пор не предусмотрено.

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