За выгул опасных собак без намордника предложили штрафовать

12:32

В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.С такой инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита». Текст обращения, направленного в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина, есть в распоряжении RT

Как сказано в письме, несмотря на то, что принятый в конце прошлого года закон «О жестоком обращении с животными» содержит запрет на выгул опасных собак без поводка и намордника, наказание за нарушение этой нормы до сих пор не предусмотрено.

